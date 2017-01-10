Бойовики під час відступу в Мосулі підірвали дві урядові будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Бойовики радикального угруповання "Ісламська держава" (ІД) у вівторок, 10 січня, підірвали в оточеному опонентами іракському Мосулі дві урядові будівлі в одному з районів міста, перш ніж залишити його, передає УНН з посиланням на DeutscheWelle.
Зазначається, що сили іракської армії посилюють наступ на зайняте екстремістами місто на півночі країни, тим часом цивільні масово залишають його. За даними гуманітарних працівників Організації Об'єднаних Націй, щодня з Мосула втікають близько тисячі осіб.
Представники іракської армії у вівторок також повідомили, що сили Іраку просуваються кварталами східного Мосула. Утім, додають вони, на південному сході міста бої ускладнені тим, що представники ІД використовують цивільних як "живий щит".
Офіцери також розповідають, що бойовики ховаються у мечетях, школах та госпіталях.
Як повідомляв УНН, іракські сили безпеки заявляють, що просунулися на весь східний берег річки Тігріс і, таким чином, впритул наблизилися до позицій бойовиків радикального угруповання “Ісламська держава”.