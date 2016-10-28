Боевики обстреляли жилые кварталы Макеевки

"Потерпев неудачу на Авдеевском направлении, противник совершил очередной военное преступление. Боевики обстреляли из тяжелого вооружения жилые кварталы, подконтрольного им города Макеевка. Стрельба велась с вражеских позиций, оборудованных в районе поселков Минеральное, Яковлевка и города Ясиноватая", - сказал А.Лысенко.

По его словам, такие действия боевиков должны дискредитировать силы АТО.

"Таким образом оккупанты развернули стволы с запада на восток и начали обстрел гражданских объектов. Эта варварская акция оккупантов имела целью дискредитировать ВСУ, запугать мирных жителей, а также скрыть систематическое нарушение минских договоренностей со стороны противника", - сообщил А.Лысенко.

Также он добавил, что всего за минувшие сутки на Донецком направлении зафиксировали одно боестолкновение, 16 обстрелов позиций сил АТО, 14 из них из тяжелого вооружения.

Напомним, за минувшие сутки, с 27 на 28 октября, один украинский военнослужащий погиб, еще шесть бойцов были ранены в зоне АТО .