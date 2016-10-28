Бойовики обстріляли житлові квартали Макіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Бойовики провели обстріли житлових кварталів підконтрольної їм Макіївки з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Зазнавши невдачі на Авдіївському напрямку, противник здійснив черговий воєнний злочин. Бойовики обстріляли з важкого озброєння житлові квартали, підконтрольного їм міста Макіївка. Стрільба велася з ворожих позицій, обладнаних в районі селищ Мінеральне, Яковлівка та міста Ясинувате”, — сказав А.Лисенко.
За його словами, такі дії бойовиків мали дискредитувати сили АТО.
“Таким чином окупанти розвернули стволи із заходу на схід і почали обстріл цивільних об’єктів. Ця варварська акція окупантів мала за мету дискредитувати ЗСУ, залякати мирних мешканців, а також приховати систематичне порушення мінських домовленостей з боку противника”, — повідомив А.Лисенко.
Також він додав, що всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксували одне бойове зіткнення, 16 обстрілів позицій сил АТО, 14 з них із важкого озброєння.
Нагадаєм, за минулу добу, з 27 на 28 жовтня, один український військовослужбовець загинув, ще шістьох бійців було поранено впродовж минулої доби в зоні АТО.