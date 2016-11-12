Боевики обстреляли район светлодарской дуги и Авдеевку из тяжелого вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. За прошедшие сутки в Донецкой области произошло три обстрела на светлодарской дуге и Авдеевке, причем с использованием тяжелого вооружения. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На донецком направлении вчера состоялось 3 вражеских обстрела, причем все - с использованием тяжелого вооружения, и все - в разных местах. Противник нарушил режим тишины на светлодарской дуге и в Авдеевке. Каждый обстрел продолжался от 30 минут до 45. Враг выпустил по нашим позициям более 50 минометных мин различного калибра", - сказал он.
Как сообщал УНН, за сутки, с 11 на 12 ноября, в зоне АТО в результате боевых действий погибли два украинских бойца, еще двое были ранены.