Бойовики обстріляли район світлодарської дуги і Авдіївку з важкого озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Минулої доби на Донеччині відбулося три обстріли на світлодарській дузі та Авдіївці, при чому з використанням важкого озброєння. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На донецькому напрямку вчора відбулося 3 ворожих обстріли, причому всі – з використанням важкого озброєння, і всі – в різних місцях. Противник порушив режим тиші на світлодарській дузі та в Авдіївці. Кожен обстріл тривав від 30 хвилин до 45. Ворог випустив по наших позиціях понад 50 мінометних мін різного калібру", - сказав він.
Як повідомляв УНН, за добу, з 11 на 12 листопада, в зоні АТО внаслідок бойових дій загинули два українських бійці, ще двох було поранено.