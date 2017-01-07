Боевики активно вели огонь на мариупольском направлении - А.Мотузяник

"На мариупольском направлении по-прежнему количество вражеских обстрелов является самым высоким - то есть в два раза больше, чем на других двух направлениях вместе взятых. В Мариинке враг провел две краткосрочные вооруженные провокации, но на южных рубежах этого направления враг провел 25 обстрелов украинских позиций, при этом использовал почти весь спектр имеющегося вооружения", - сказал он.