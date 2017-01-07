Бойовики найактивніше вели вогонь на маріупольському напрямку - О.Мотузяник

"На маріупольському напрямку як і раніше кількість ворожих обстрілів є найвищою – тобто у два рази більше, ніж на інших двох напрямках разом взятих. У Маріїнці ворог провів дві короткотривалі збройні провокації, натомість на південних рубежах цього напрямку ворог провів 25 обстрілів українських позицій, при цьому використовував майже весь спектр наявного озброєння", - сказав він.

Нагадаємо, двох українських військових поранено за добу, з 6 на 7 січня, в зоні АТО.