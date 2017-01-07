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Бойовики найактивніше вели вогонь на маріупольському напрямку - О.Мотузяник

Бойовики найактивніше вели вогонь на маріупольському напрямку - О.Мотузяник

Київ • УНН

 • 6705 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Бойовики протягом минулої доби найактивніше вели вогонь на маріупольському напрямку. На південних рубежах цього напрямку зафіксовано 25 ворожих обстрілів українських позицій. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"На маріупольському напрямку як і раніше кількість ворожих обстрілів є найвищою – тобто у два рази більше, ніж на інших двох напрямках разом взятих. У Маріїнці ворог провів дві короткотривалі збройні провокації, натомість на південних рубежах цього напрямку ворог провів 25 обстрілів українських позицій, при цьому використовував майже весь спектр наявного озброєння", - сказав він.

Нагадаємо, двох українських військових поранено за добу, з 6 на 7 січня, в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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