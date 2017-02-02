Боевики дважды применяли "Грады" в секторе "Мариуполь"

ukru
Эксклюзив
14:19 • 25983 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 79983 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 115795 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 106401 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 116778 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 128031 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139642 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144158 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132132 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 122054 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 129734 просмотра
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 63985 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 101630 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 113013 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 80165 просмотра
публикации
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 4814 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 37374 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 115795 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 158846 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 193443 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 131874 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 140435 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 145694 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 144559 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 148166 просмотра
Актуальное
Боевики дважды применяли "Грады" в секторе "Мариуполь"

Боевики дважды применяли "Грады" в секторе "Мариуполь"

Киев • УНН

 • 12166 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 февраля. УНН. В секторе "Мариуполь" боевики дважды применяли "Грады". Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.

Обстрел "Градами" террористы вели из сел Безымянное и Пикуза (Коминтерново).

Так, 35 раз российско-оккупационные войска обстреливали вчера (1 февраля - ред.) позиции украинских военнослужащих на мариупольском направлении. За прошедшие сутки зафиксировали 11 случаев применения боевиками запрещенного минскими договоренностями оружия.

Вчера возле Мариуполя боевики дважды применили РСЗО БМ21 "Град". Почти в полночь в направлении временно оккупированного н.п. Безымянное террористы выпустили 20 снарядов по позициям морских пехотинцев под Водяным и одновременно из н.п. Пикуза - 40 снарядов по участку местности на расстоянии 1 км к северу от Сартаны. Это уже второй обстрел вблизи этого населенного пункта за последнюю неделю. Пострадавших среди мирных жителей нет. В результате обстрела сгорел ангар, в котором хранилось сено.

На месте обстрела работают представители Нацполиции и СЦКК. Также 4 раза террористы "ДНР" применяли тяжелую артиллерию.

В течение суток из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали позиции возле Красногоровки, Гранитного, Широкино и Водяного, где одновременно с "Градом" на позициях разорвались 36 тяжелых снарядов. А по позициям вблизи Красногоровки вчера ночью бил танк. Также террористы совершили 10 минометных обстрелов за сутки. Из минометов различных калибров обстреливали позиции вблизи Марьинки, Старогнатовки, Новотроицкого, Чермалыка, Богдановки и трижды неподалеку от Красногоровки.

Украинских военных в Новогригорьевке обстреливали из вооружения БМП противника, а возле Широкино - из БТР. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики многократно вели огонь по позициям неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Тарамчука, Новогригорьевки, Новотроицкого, Старогнатовки, Новомихайловки, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Водяного, Лебединского и Широкино. По позициям возле Чермалыка боевики "ДНР" вели огонь из противотанкового ракетного комплекса. По позициям вблизи Широкино утром огонь вел снайпер.

Украинские военные дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

Напомним, в результате ночного обстрела в Авдеевке повреждены 8 домов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы