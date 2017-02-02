Боевики дважды применяли "Грады" в секторе "Мариуполь"

Обстрел "Градами" террористы вели из сел Безымянное и Пикуза (Коминтерново).

Так, 35 раз российско-оккупационные войска обстреливали вчера (1 февраля - ред.) позиции украинских военнослужащих на мариупольском направлении. За прошедшие сутки зафиксировали 11 случаев применения боевиками запрещенного минскими договоренностями оружия.

Вчера возле Мариуполя боевики дважды применили РСЗО БМ21 "Град". Почти в полночь в направлении временно оккупированного н.п. Безымянное террористы выпустили 20 снарядов по позициям морских пехотинцев под Водяным и одновременно из н.п. Пикуза - 40 снарядов по участку местности на расстоянии 1 км к северу от Сартаны. Это уже второй обстрел вблизи этого населенного пункта за последнюю неделю. Пострадавших среди мирных жителей нет. В результате обстрела сгорел ангар, в котором хранилось сено.

На месте обстрела работают представители Нацполиции и СЦКК. Также 4 раза террористы "ДНР" применяли тяжелую артиллерию.

В течение суток из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали позиции возле Красногоровки, Гранитного, Широкино и Водяного, где одновременно с "Градом" на позициях разорвались 36 тяжелых снарядов. А по позициям вблизи Красногоровки вчера ночью бил танк. Также террористы совершили 10 минометных обстрелов за сутки. Из минометов различных калибров обстреливали позиции вблизи Марьинки, Старогнатовки, Новотроицкого, Чермалыка, Богдановки и трижды неподалеку от Красногоровки.

Украинских военных в Новогригорьевке обстреливали из вооружения БМП противника, а возле Широкино - из БТР. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики многократно вели огонь по позициям неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Тарамчука, Новогригорьевки, Новотроицкого, Старогнатовки, Новомихайловки, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Водяного, Лебединского и Широкино. По позициям возле Чермалыка боевики "ДНР" вели огонь из противотанкового ракетного комплекса. По позициям вблизи Широкино утром огонь вел снайпер.

Украинские военные дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

Напомним, в результате ночного обстрела в Авдеевке повреждены 8 домов.