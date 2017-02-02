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Бойовики двічі застосовували "Гради" в секторі "Маріуполь"

Бойовики двічі застосовували "Гради" в секторі "Маріуполь"

Київ • УНН

 • 12166 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. У секторі “Маріуполь” бойовики двічі застосовували “Гради”. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-офіцер сектору “Маріуполь” Іван Чміль.

Обстріл “Градами” терористи вели з сіл Безіменне і Пікузи (Комінтернове).

Так, 35 разів російсько-окупаційні війська обстрілювали вчора (1 лютого — ред.) позиції українських військовослужбовців на Маріупольському напрямку. За минулу добу зафіксовано 11 випадків застосування бойовиками забороненої мінськими домовленостями зброї.

Вчора поблизу Маріуполя бойовики двічі застосували РСЗВ БМ21 “Град”. Майже опівночі у напрямку тимчасово окупованого н.п. Безіменне терористи випустили 20 снарядів на позиції морських піхотинців під Водяним і одночасно з н.п. Пікузи — 40 снарядів по ділянці місцевості на відстані 1 км на північ від Сартани. Це вже другий обстріл поблизу цього населеного пункту за останній тиждень. Постраждалих серед мирних жителів немає. В результаті обстрілу згорів ангар, в якому зберігалося сіно.

На місці обстрілу працюють представники Нацполіції і СЦКК. Також 4 рази терористи “ДНР” застосовували важку артилерію.

Протягом доби з 122-міліметрової артилерії обстрілювали позиції поблизу Красногорівки, Гранітного, Широкиного і Водяного, де одночасно з “Градом” на позиціях розірвалися 36 важких снарядів. А по позиціях поблизу Красногорівки вчора вночі бив танк. Також терористи скоїли 10 мінометних обстрілів за добу. З мінометів різних калібрів обстрілювали позиції поблизу Мар’їнки, Старогнатівки, Новотроїцького, Чермалика, Богданівки і тричі неподалік від Красногорівки.

Українських військових у Новогригорівці обстрілювали з озброєння БМП противника, а поблизу Широкиного — з БТР. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики багаторазово вели вогонь по позиціях неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Тарамчука, Новогригорівки, Новотроїцького, Старогнатівки, Новомихайлівки, Павлополя, Талаківки, Гнутового, Водяного, Лебединського та Широкиного. По позиціях поблизу Чермалика бойовики “ДНР” вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу. По позиціях поблизу Широкиного вранці вогонь вів снайпер.

Українські військові двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу в Авдіївці пошкоджено 8 будинків.

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