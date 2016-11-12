Боевики 2 часа обстреливали направление пункта "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В направлении контрольного поста "Марьинка" боевики 2 часа вели огонь из стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.
"Российские наемники продолжают вести обстрелы по позициям пограничников и дорожных коридорах в районе проведения АТО. Вчера они применяя оружие около двух часов вели огонь на направлении контрольного поста" Марьинка ", что рядом с одноименным контрольным пунктом въезда-выезда", - говорится в сообщении.
Указано, что обстрел террористы начали после 21 часов со стороны Александровки, что на неконтролируемой территории. Боевики использовали крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Как отмечается, пропускные операции в то время на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись, поэтому никто из мирных жителей не пострадал. Также нет пострадавших и среди пограничников.