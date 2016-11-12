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Бойовики дві години обстрілювали напрямок пункту "Мар'їнка"

Бойовики дві години обстрілювали напрямок пункту "Мар'їнка"

Київ • УНН

 • 7941 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У напрямку контрольного посту “Мар’їнка” бойовики дві години вели вогонь зі стрілецької зброї, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Російські найманці продовжують вести обстріли по позиціях прикордонників та дорожніх коридорах в районі проведення АТО. Вчора вони застосовуючи зброю близько двох годин вели вогонь на напрямку контрольного посту “Мар’їнка”, що поряд з однойменним контрольним пунктом в’їзду-виїзду", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що обстріл терористи розпочали після 21-ї години з боку Олександрівки, що на неконтрольованій території. Бойовики використовували великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Як зазначається, пропускні операції на той час на цьому дорожньому коридорі уже не здійснювалися, тому ніхто з цивільних громадян не постраждав. Також не має постраждалих і серед прикордонників.

Українські Національні Новини

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