Боевик "ДНР" устроил стрельбу в Москве, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Боевик "ДНР" в Москве застрелил соседа, открыл стрельбу на детской площадке и ранил двух полицейских, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Москвы.
Отмечается, что 26-летний мужчина убил человека, после чего скрылся с места происшествия.
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"Сотрудники полиции приняли меры для задержания возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и совершил выстрелы по наряду вневедомственной охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством. В результате два сотрудника получили ранения", - говорится в сообщении СК.
Кроме того, как сообщил российский телеканал РЕН ТВ, преступник был боевиком "ДНР". Он провел на Донбассе 5 месяцев, воевал на стороне террористов, а затем был инструктором в стрелковом клубе.