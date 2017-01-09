Бойовик "ДНР" зчинив стрілянину в Москві, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Бойовик "ДНР" в Москві застрелив сусіда, зчинив стрілянину на дитячому майданчику і поранив двох поліцейських, передає УНН з посиланням на прес-службу Слідчого комітету Москви.
Зазначається, що 26-річний чоловік вбив людину, після чого зник з місця події.
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"Співробітники поліції вжили заходів для затримання можливого підозрюваного, який чинив їм опір і здійснив постріли по наряду позавідомчої охорони. Після чого підозрюваний покінчив життя самогубством. В результаті два співробітники отримали поранення", - йдеться в повідомленні СК.
Окрім того, як повідомив російський телеканал РЕН ТВ, злочинець був бойовиком "ДНР". Він провів на Донбасі 5 місяців, воював на стороні терористів, а потім був інструктором у стрілецькому клубі.