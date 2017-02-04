Боевые действия в Авдеевка вчера продолжались почти круглосуточно - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Незаконные вооруженные формирования вчера почти в круглосуточном режиме обстреливали из тяжелого вооружения и танков. Об этом сказал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерств обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Боевые действия в Авдеевка вчера продолжались почти круглосуточно. Долгожданная тишина, царившая вчера с 9:00 утра, уже была нарушена через 4 часа огнем артиллерии. Несколько позже российско-оккупационные войска подтянули танки и открыли огонь по позициям сил АТО", - сказал он.
В результате атак врага, по его словам, в очередной раз пострадали местные жители.
"Поздно вечером после прямого попадания артиллерийского снаряда в многоэтажный дом в западной части города без жилья осталась семья с 5 малолетними детьми", - отметил А.Мотузянык, добавив, что местные власти, силовые ведомства, спасатели и все неравнодушные делают все, чтобы облегчить страдания жителей Авдеевки.
Кроме того, как сообщил представитель Минобороны, продолжились многочасовые вражеские обстрелы украинских позиций у шахты "Бутовка", а также украинских рубежей обороны вблизи донецкого аэропорта.
"При этом силы оккупанта и в дальнейшем широко применяют танки, минометы и артиллерию", - уточнил он.
Попал под вражеский обстрел из БМ21 "Град" вчера поселок Галициновка, который находится в 15 км от линии столкновения.
Также вчера беспокойно было, по его словам, на светлодарской дуге, где активными были обстрелы сил АТО из тяжелого крупнокалиберного вооружения.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.