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Бойові дії під Авдіївкою вчора тривали майже цілодобово - Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Незаконні збройні формування вчора майже у цілодобовому режимі обстрілювали з важкого озброєння і танків. Про це сказав сьогодні на брифінгу речник Міністерств оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Бойові дії під Авдіївкою вчора тривали майже цілодобово - Міноборони

“Бойові дії під Авдіївкою вчора тривали майже цілодобово. Довгоочікувана тиша, що запанувала вчора з 9 години ранку, вже була порушена через чотири години вогнем артилерії. Дещо згодом російсько-окупаційні війська підтягнули танки і відкрили вогонь по позиціях сил АТО”, — сказав він.

В результаті атак ворога, за його словами, учергове постраждали місцеві жителі.

“Пізно ввечері після прямого попадання артилерійського снаряду у багатоповерховий будинок у західній частині міста без житла залишилася сім’я з 5 малолітніми дітьми", — зазначив О.Мотузяник, додавши, що місцева влада, силові відомства, рятувальники та усі небайдужі роблять все, аби полегшити страждання мешканців Авдіївки.

Крім того, як повідомив речник Міноборони, продовжилися багатогодинні ворожі обстріли українських позицій біля шахти "Бутовка", а також українських рубежів оборони поблизу донецького аеропорту.

“При цому сили окупанта і надалі широко застосовують танки, міномети і артилерію”, — уточнив він.

Потрапило під ворожий обстріл з БМ21 “Град” вчора селище Галицинівка, яке розташована за 15 км від лінії зіткнення.

Також вчора неспокійно було, за його словами, на Світлодарській дузі, де активними були обстріли сил АТО з важкого крупнокаліберного озброєння.

Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки. З міста евакуйовано вже 200 людей.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.

3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.

З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.

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