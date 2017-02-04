Бойові дії під Авдіївкою вчора тривали майже цілодобово - Міноборони

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Незаконні збройні формування вчора майже у цілодобовому режимі обстрілювали з важкого озброєння і танків. Про це сказав сьогодні на брифінгу речник Міністерств оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.