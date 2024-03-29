Более 49 тысяч военных рф: росСМИ про потери российской армии на войне в Украине

Более 49 тысяч российских военных погибли на войне в Украине. О потерях российской армии пишут росСМИ, передаёт УНН.

К 29 марта мы подтвердили гибель 49 281 погибшего российского военного. Нам известны имена более 3 300 офицеров армии и других силовых структур. 386 из них — в звании от подполковника и выше. – пишет издание «Медиазона».

Детали

Источники россиского издания "Верстка" утверждают, что в россии готовится новая волна мобилизации, а былой поток добровольцев, которые записывались на контракт, сейчас иссяк.

Однако оценить число россиян, которые по своей воле хотят отправиться воевать, сложно.

Данные о кредитных каникулах, которые банки выдают участникам войны, показывают, что за один квартал к армии присоединяются как минимум 30 тысяч человек — это только те, у кого есть кредиты, и кто пожелал получить отсрочку. — пишет «Медиазона».

В издании также отметили, что по потерям, которые они анализируют, добровольцев в российской армии все еще хватает.

И именно из них (добровольцев – ред.), а также из заключенных, часто формируют штурмовые отряды, которые используются для наступления на украинские позиции. Мобилизованные тоже участвуют в боевых действиях и несут потери, но сейчас их гибнет меньше, чем добровольцев. – подчеркнули журналисты.

Независимые наблюдатели ранее неоднократно предполагали, что после выборов владимира путина в россии может начаться новая мобилизация. В тоже время в Минобороны рф заверяют, что пока таких планов нет.

Методология

Журналисты "Медиазоны" совместно с командой волонтеров изучает посты в соцсетях, сообщения в региональных СМИ и публикации на сайтах органов государственной власти.

Подтверждением гибели они считают публикацию в российском официальном источнике или СМИ, либо публикацию от родственника (совпадающие фамилии или другие детали, позволяющие судить об этом), либо — посты в иных источниках, таких как городские паблики, если они сопровождаются фотографиями погибшего или указанием даты прощания и похорон, либо — фотографии с кладбищ.

Журналисты не учитывают военные потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин рф добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих псевдо-республик (или был направлен туда после мобилизации), его тоже включают в общую статистику потерь рф.