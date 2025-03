Blizzard с Милой Кунис собрали 1,5 млн долларов для помощи Украине

Детали

Американский видеоигровой холдинг Blizzard, летом 2023 года, вместе с актрисой Милой Кунис, запустил набор Pet Pack for Ukraine для игры World of Warcraft. Игрокам World of Warcraft предложили успеть в течение ограниченного времени разблокировать в современной версии WoW золотистого ретривера Санни и мурлока Флурки. Эти персонажи были специально созданы в национальных цветах Украины. Кроме того Флурки держит подсолнух.

Все 100% средств, которые были собраны благодаря этой акции, поступили в организацию BlueCheck Ukraine, основанную актером Ливом Шрайбером в 2022 году после вторжения россии в Украину.

BlueCheck помогает направить средства неправительственным гуманитарным организациям в Украине. Среди них: Организация помощи Украине, Project Victory, Voices of Children, TAPS Ukraine и другим гуманитарным организациям.

Blizzard сообщила, что средства уже распределяются среди нуждающихся партнеров BlueCheck - на местах уже выделено более $1 млн помощи.

Отдельный грант обеспечит приобретение срочных гуманитарных товаров для прифронтовых районов. Часть средств также направлена в Фонд, занимающийся вопросами лечения детей с РАС (расстройство аутистического спектра).

