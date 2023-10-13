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Blizzard з Мілою Куніс зібрали 1,5 млн доларів для допомоги Україні

Blizzard з Мілою Куніс зібрали 1,5 млн доларів для допомоги Україні

Київ • УНН

 • 320447 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Американський відеоігровий холдинг Blizzard, разом із Мілою Куніс, американською актрисою українського походження, спільними зусиллями зібрали кошти, які будуть спрямовані на підтримку українців, постраждалих внаслідок розв'язаної росією війни. Про результати збору коштів Blizzard оголосив на своїй офіційній платформі, передає УНН.

Деталі

Американський відеоігровий холдинг Blizzard, влітку 2023 року, разом із актрисою Мілою Куніс, запустив набір Pet Pack for Ukraine для гри World of Warcraft. Гравцям World of Warcraft запропонували встигнути протягом обмеженого часу розблокувати в сучасній версії WoW золотистого ретривера Санні і мурлока Флуркі. Ці персонажі були спеціально створені у національних кольорях України. Крім того Флуркі тримає соняшник.

Усі 100% коштів, які були зібрані завдяки цій акції, надійшли до організації BlueCheck Ukraine, що заснована актором Лівом Шрайбером у 2022 році після вторгнення росії в Україну.

BlueCheck допомагає спрямувати кошти неурядовим гуманітарним організаціям в Україні. Серед них: Організація допомоги Україні, Project Victory, Voices of Children, TAPS Ukraine та іншим гуманітарним організаціям.

Blizzard повідомила, що кошти вже розподіляються серед потребуючих партнерів BlueCheck - на місцях уже виділено понад $1 млн допомоги.

Окремий грант забезпечить придбання термінових гуманітарних товарів для прифронтових районів. Частина коштів також спрямована у Фонд, що займається питаннями лікування дітей з РАС (розлад аутичного спектру).

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