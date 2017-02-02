Около 30% случаев смертей от рака можно было бы предотвратить благодаря отказу от курения - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Ни одно онкологическое заболевание не имеет столь очевидной взаимосвязи с курением, как рак легких, передает УНН со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
Так, по данным ВОЗ, более 30% случаев смерти от рака можно предотвратить, главным образом благодаря воздержанию от употребления табака, здоровому питанию, физической активности и умеренному употреблению алкоголя.
"В развивающихся странах, до 20% случаев смерти от рака можно избежать путем иммунизации против вируса гепатита В и вируса папилломы человека", - резюмируют специалисты.
В организации также отмечают, что на сегодня возникновение 43% раковых заболеваний можно было бы предотвратить, соблюдая элементарные нормы здорового образа жизни, а именно: физическая активность, сбалансированная и здоровая пища, своевременная вакцинация против вирусов, которые вызывают рак печени и шейки матки, воздержание от длительного пребывания на солнце и в солярии, своевременная диагностика и пристальное внимание к собственному здоровью.
Как сообщал УНН, курение вызывает 90% случаев заболевания раком легких.
В ВОЗ отмечают, что Украина занимает 11 место среди всех стран по уровню употребления сигарет.
В Украине больше 10 млн активных курильщиков, а это треть трудоспособного населения.
Ежегодно от курения Украина теряет 100-120 тысяч человек, что составляет 13% всех смертей.
Напомним, по словам хирурга-онколога медицинского центра "Клиника Спиженко", врача высшей категории, член Европейской ассоциации медицинских онкологов ESMO Евгения Гирагосова, рак легких является одной из самых агрессивных форм онкологии.
Как сообщал УНН, в 2015 году 62,8% больных раком легких прожили меньше года с момента установления диагноза.