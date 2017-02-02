Близько 30% випадків смертей від раку можна було б запобігти завдяки відмові від куріння - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Жодна онкологічне захворювання не має настільки очевидного взаємозв'язку із курінням, як рак легенів, передає УНН з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Так, за даними ВООЗ, більше 30% випадків смертей від раку можна запобігти, головним чином завдяки утриманню від вживання тютюну, здоровому харчуванню, фізичній активності і помірного вживання алкоголю.
“У країнах, що розвиваються, до 20% випадків смерті від раку можна уникнути шляхом імунізації проти вірусу гепатиту В і вірусу папіломи людини”, — резюмують фахівці.
В організації також зазначають, що на сьогодні виникненню 43% ракових захворювань можна було б запобігти, дотримуючись елементарних норм здорового способу життя, а саме: фізична активність, збалансована та здорова їжа, своєчасна вакцинація проти вірусів, які викликають рак печінки і шийки матки, утримання від тривалого перебування на сонці та в солярії, своєчасна діагностика і прискіплива увага до власного здоров’я.
Як повідомляв УНН, тютюнопаління викликає 90% випадків захворювання на рак легенів.
У ВООЗ зазначають, що Україна посідає 11 місце серед усіх країн за рівнем вживання сигарет.
В Україні більше 10 млн активних курців, а це третина працездатного населення.
Щорічно від куріння Україна втрачає 100–120 тисяч осіб, що становить 13% усіх смертей.
Нагадаємо, за словами хірурга-онколога медичного центру “Клініка Спіженко”, лікаря вищої категорії, члена Європейської асоціації медичних онкологів ESMO Євгена Гірагосова, рак легенів є однією із найагресивніших форм онкології.
Як повідомляв УНН, у 2015 році 62,8% хворих на рак легенів прожили менше року від моменту встановлення діагнозу.