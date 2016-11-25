Около 25% женщин в ЕС ощутили на себе физическое или сексуальное насилие - заявление ЕК

"Почти 25% женщин в ЕС почувствовали на себе, от возраста 15-и лет, физическое и/или сексуальное насилие от своего партнера. Более чем каждый четвертый европеец считает, что половой акт без согласия можно оправдать. Более чем каждый пятый европеец думает, что женщины часто придумывают, или преувеличивают, когда заявляют о домогательствах или изнасилования. Жертвы насилия часто не сообщают о преступлениях", - говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что почти все жертвы торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации в ЕС являются женщинами и девушками, которые попадают в рабство во время опасных путешествий по странам за пределами ЕС.