Близько 25% жінок в ЄС відчули на собі фізичне або сексуальне насилля - заява ЄК

“Майже 25% жінок в ЄС відчули на собі, від віку 15-и років, фізичне та/або сексуальне насильство від свого партнера. Більш ніж кожен четвертий європеєць вважає, що статевий акт без згоди можна виправдати. Більш ніж кожен п’ятий європеєць думає, що жінки часто вигадують, або ж перебільшують, коли заявляють про домагання чи зґвалтування. Жертви насилля часто не сповіщають про злочини”, — йдеться в повідомленні.

Також у заяві зазначається, що майже усі жертви торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації в ЄС є жінками та дівчатами, що потрапляють у рабство під час небезпечних подорожей країнами з-поза меж ЄС.