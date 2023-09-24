Около 21.00 россияне снова ударили по Херсону управляемыми авиабомбами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В воскресенье, около 21.00, российские войска нанесли два удара по Херсону управляемыми авиабомбами, еще две авиабомбы сбросили на поселок Антоновка Херсонской области. Об этом сообщил Херсонский городской голова Роман Мрочко. Передает УНН.
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«Около часа назад армия рф нанесла по Херсону два удара управляемыми авиабомбами и два - по Антоновке», — написал городской голова.
Он отметил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Добавим
В воскресенье днем россияне нанесли по Херсону два удара управляемыми авиабомбами. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, попали по промзоне и по гражданской инфраструктуре.
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