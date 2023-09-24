Близько 21.00 росіяни знову вдарили по Херсону керованим авіабомбами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У неділю, близько 21.00, російські війська завдали два удари по Херсону керованими авіабомбами, ще дві авіабомби скинули на селище Антонівка Херсонської області. Про це повідомив Херсонський міський голова Роман Мрочко. Передає УНН.
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«Близько години тому армія рф завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами і два - по Антонівці», — написав міський голова.
Він відзначив, що інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.
Додамо
У неділю вдень росіяни завдали по Херсону два удари керованими авіабомбами. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поцілили по промзоні та по цивільній інфраструктурі.
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