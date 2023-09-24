Близько 21.00 росіяни знову вдарили по Херсону керованим авіабомбами

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«Близько години тому армія рф завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами і два - по Антонівці», — написав міський голова.

Він відзначив, що інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

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У неділю вдень росіяни завдали по Херсону два удари керованими авіабомбами. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поцілили по промзоні та по цивільній інфраструктурі.

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