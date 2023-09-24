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Близько 21.00 росіяни знову вдарили по Херсону керованим авіабомбами

Близько 21.00 росіяни знову вдарили по Херсону керованим авіабомбами

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У неділю, близько 21.00, російські війська завдали два удари по Херсону керованими авіабомбами, ще дві авіабомби скинули на селище Антонівка Херсонської області. Про це повідомив Херсонський міський голова Роман Мрочко. Передає УНН.

Цитата

«Близько години тому армія рф завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами і два - по Антонівці», — написав міський голова.

Він відзначив, що інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

Додамо

У неділю вдень росіяни завдали по Херсону два удари керованими авіабомбами. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поцілили по промзоні та по цивільній інфраструктурі.

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