Около 200 человек были арестованы в Лос-Анджелесе во время протестов против Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Лос-Анджелесе около 185 человек были арестованы во время протестов против Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на CNN.
Сообщается, что акция протеста переросла в массовые беспорядки, столкновения с полицией. Часть задержанных являются несовершеннолетними, нарушившими комендантский час. Накануне несколько сотен протестующих перекрыли одну из самых загруженных автотрасс Лос-Анджелеса.
В Окленде около тысячи противников Д.Трампа также устроили беспорядки. Данных о задержании не поступало.
Ранее сообщалось, что в Портленде во время беспорядков были арестованы 26 человек.