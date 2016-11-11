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Близько 200 осіб заарештували у Лос-Анджелесі під час протестів проти Д.Трампа

Близько 200 осіб заарештували у Лос-Анджелесі під час протестів проти Д.Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Лос-Анджелесі близько 185 осіб були арештовані під час протестів проти Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на CNN.

Повідомляється, що акція протесту переросла в масові заворушення, сутички з поліцією. Частина затриманих є неповнолітніми, які порушили комендантську годину. Напередодні кілька сотень протестуючих перекрили одну з найбільш завантажених автотрас Лос-Анджелеса.

В Окленді близько тисячі противників Д.Трампа також влаштували безлади. Даних про затримання не надходило.

Раніше повідомлялося, що у Портленді під час заворушень було арештовано 26 осіб.

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