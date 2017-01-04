Около 1,5 тыс. граждан обратились за помощью в пункты обогрева в Закарпатской области
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 декабря. УНН. С момента открытия 15 декабря пунктов обогрева на территории Закарпатской области за помощью туда обратились около 1,5 тыс. граждан. Об этом рассказала УНН пресс-секретарь УГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.
"Сейчас в области функционируют 28 стационарных и 2 мобильных пункта обогрева. В среднем за сутки туда обращаются 20-30 граждан", - отметила Н.Батыр.
В то же время, как сообщили сегодня, 4 января, в Ужгородском городском совете, в областном центре работает один мобильный пункт обогрева - у озера в парке Победы, но при необходимости - откроют еще. Предварительно уже определили и место - в микрорайоне "Шахта".
Напомним, 4 января в Закарпатской области в результате ухудшения погодных условий сошло 4 лавины.