Около 1,5 тыс. граждан обратились за помощью в пункты обогрева в Закарпатской области

"Сейчас в области функционируют 28 стационарных и 2 мобильных пункта обогрева. В среднем за сутки туда обращаются 20-30 граждан", - отметила Н.Батыр.

В то же время, как сообщили сегодня, 4 января, в Ужгородском городском совете, в областном центре работает один мобильный пункт обогрева - у озера в парке Победы, но при необходимости - откроют еще. Предварительно уже определили и место - в микрорайоне "Шахта".

Напомним, 4 января в Закарпатской области в результате ухудшения погодных условий сошло 4 лавины.