Близько 1,5 тис. громадян звернулися за допомогою до пунктів обігріву на Закарпатті

“Наразі в області функціонують 28 стаціонарних та 2 мобільних пункти обігріву. В середньому за добу туди звертаються 20-30 громадян”, — зазначила Н.Батир.

Водночас, як повідомили сьогодні, 4 січня, в Ужгородській міській раді, в обласному центрі працює один мобільний пункт обігріву — біля озера у парку Перемоги, але за потреби — відкриють ще. Попередньо вже визначено й місце — у мікрорайоні “Шахта”.

Нагадаємо, 4 січня на Закарпатті внаслідок погіршення погодних умов зійшло 4 лавини.