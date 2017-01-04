Близько 1,5 тис. громадян звернулися за допомогою до пунктів обігріву на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 4 січня. УНН. З часу відкриття 15 грудня пунктів обігріву на території Закарпатської області по допомогу до них звернулися близько 1,5 тис. громадян. Про це УНН розповіла речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
“Наразі в області функціонують 28 стаціонарних та 2 мобільних пункти обігріву. В середньому за добу туди звертаються 20-30 громадян”, — зазначила Н.Батир.
Водночас, як повідомили сьогодні, 4 січня, в Ужгородській міській раді, в обласному центрі працює один мобільний пункт обігріву — біля озера у парку Перемоги, але за потреби — відкриють ще. Попередньо вже визначено й місце — у мікрорайоні “Шахта”.
Нагадаємо, 4 січня на Закарпатті внаслідок погіршення погодних умов зійшло 4 лавини.