Блинкен призвал россию немедленно прекратить систематические "фильтрации" в Украине

Цитата

"россия должна немедленно прекратить свои систематические операции "фильтрации" в Украине, в результате которых, как сообщается, исчезли, задержали или принудительно депортировали из домов около 1,6 млн невинных украинцев, в том числе 260 000 детей", – говорится в сообщении.

Russia must immediately halt its systematic “filtration” operations in Ukraine, which have reportedly disappeared, detained, or forcibly deported from their homes approximately up to 1.6 million innocent Ukrainians, including 260,000 children.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 13, 2022

Дополнение

Рашисты ввели процедуру фильтрации в каждом временно оккупированном украинском городе, там действует один и тот же алгоритм. Даже в российской федерации созданы "концлагеря" для украинцев. Так, в местах лишения свободы рашисты сделали фильтрационные лагеря, куда отправляют депортированных украинских военных.

Соединенные Штаты обнаружили по меньшей мере 18 объектов, созданных россией для задержания и принудительной депортации украинских граждан в Россию. Как отмечается, Россия начала подготовку к процессу фильтрации еще до вторжения 24 февраля.

В Мариуполе, по словам эвакуированных, россияне уже дошли до допросов детей.

