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Блінкен закликав росію негайно припинити систематичні "фільтрації" в Україні

Блінкен закликав росію негайно припинити систематичні "фільтрації" в Україні

Київ • УНН

 • 131848 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. російська федерація має припинити процедуру фільтрації українців на тимчасово захоплених територіях. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в Twitter, інформує УНН.

Цитата

"росія повинна негайно припинити свої систематичні операції "фільтрації" в Україні, в результаті яких, як повідомляється, зникли, затримали або примусово депортували з домівок близько 1,6 млн невинних українців, у тому числі 260 000 дітей", - ідеться в повідомленні.

Russia must immediately halt its systematic “filtration” operations in Ukraine, which have reportedly disappeared, detained, or forcibly deported from their homes approximately up to 1.6 million innocent Ukrainians, including 260,000 children.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 13, 2022

Доповнення 

Рашисти запровадили процедуру фільтрації у кожному тимчасово окупованому українському місті, там діє один і той самий алгоритм. Навіть у російській федерації створені "концтабори" для українців. Так, у місцях позбавлення волі рашисти зробили фільтраційні табори, куди відправляють українських військових, які були депортовані.

Сполучені Штати виявили щонайменше 18 об'єктів, створених росією для затримання та примусової депортації українських громадян до росії. Як зазначається, росія розпочала підготовку до процесу фільтрації ще до вторгнення 24 лютого.

У Маріуполі, за словами евакуйованих, росіяни вже дійшли до допитів дітей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти депортували з України до рф 2 млн людей, десятки тисяч у фільтраційних таборах – Зеленський

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