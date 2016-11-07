Бизнесмена приговорили в Казахстане по обвинению в попытке госпереворота

Как сообщает СМИ, суд также постановил конфисковать имущество у осужденного и пожизненно лишить его права занимать руководящие должности в коммерческих и общественных организациях. Кроме этого, суд обратился к президенту Казахстана с просьбой лишить бизнесмена Ордена почета.

Т.Тулешов был арестован в январе 2016 года. В июле его обвинили в подготовке госпереворота в Казахстане. Вместе с бизнесменом под стражу взяли нескольких высокопоставленных чиновников и военных.