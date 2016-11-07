Бизнесмена приговорили в Казахстане по обвинению в попытке госпереворота
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Казахстане суд приговорил к 21 годам колонии строгого режима бизнесмена Тохтара Тулешова, признав его виновным в подготовке государственного переворота, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сообщает СМИ, суд также постановил конфисковать имущество у осужденного и пожизненно лишить его права занимать руководящие должности в коммерческих и общественных организациях. Кроме этого, суд обратился к президенту Казахстана с просьбой лишить бизнесмена Ордена почета.
Т.Тулешов был арестован в январе 2016 года. В июле его обвинили в подготовке госпереворота в Казахстане. Вместе с бизнесменом под стражу взяли нескольких высокопоставленных чиновников и военных.