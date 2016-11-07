Бізнесмена засудили у Казахстані за звинуваченням у спробі держперевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Казахстані суд засудив до 21 року колонії суворого режиму бізнесмена Тохтара Тулешова, визнавши його винним у підготовці державного перевороту, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як повідомляє ЗМІ, суд також постановив конфіскувати майно у засудженого і на довічно позбавити його права займати керівні посади в комерційних і громадських організаціях. Крім цього, суд звернувся до президента Казахстану з проханням позбавити бізнесмена Ордена пошани.
Т.Тулешов був заарештований у січні 2016 року. У липні його звинуватили в підготовці держперевороту в Казахстані. Разом із бізнесменом під варту взяли кількох високопоставлених чиновників і військових.