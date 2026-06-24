Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"
Киев • УНН
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен заявил, что победа Украины в войне является наихудшим сценарием. Он считает, что поражение России может привести к мировой войне.
Бывший участник группы Modern Talking сделал новое скандальное заявление о войне России против Украины. Дитер Болен считает, что худшим вариантом развития событий станет победа Украины. Об этом сообщает Berliner Zeitung, пишет УНН.
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Бывший участник дуэта Modern Talking резко высказался в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца. Он пожаловался, что его беспокоит нынешняя деятельность Мерца.
"Почему сейчас нужно строить бункеры? Что они там задумали? Мне от этого становится страшно. Я же не строю бункеры просто так, ради развлечения. Я строю бункеры, когда предвижу, что они хотят войны", – сказал Дитер Болен.
Музыкант добавил, что ранее несколько раз общался с Мерцем. Канцлер верит в победу Украины, однако самого Болена это настораживает.
Он называет это "худшим сценарием", поскольку считает, что поражение России может привести к мировой войне.
Отдельно музыкант раскритиковал немецкие медиа, заявив о якобы одностороннем освещении войны, а также высказался о западных санкциях и культурном бойкоте России.
"Если дрон летит из Украины в Москву, то это нормально - а в обратном направлении - совсем нет", - съязвил он.