Биткоин резко обвалился до 95 тысяч долларов

Крупнейшая криптовалюта мира упала до 95 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Binance, передает УНН.

К вечеру биткоин резко упал на 1,55%, его ценовая отметка сейчас держится на $95 371 тысяч. Пока что причина падения криптовалюты не известна.

Напомним

Еще сегодня утром биткоин продемонстрировал рост, после небольшого падения на выходных, так и не пересекая желанную отметку в $100 тысяч.