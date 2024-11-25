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Биткоин резко обвалился до 95 тысяч долларов

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Крупнейшая криптовалюта мира потерпела резкое падение на 1,55% до отметки $95 371. Причины падения биткоина пока неизвестны, хотя утром криптовалюта демонстрировала рост.

Крупнейшая криптовалюта мира упала до 95 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Binance, передает УНН.

К вечеру биткоин резко упал на 1,55%, его ценовая отметка сейчас держится на $95 371 тысяч. Пока что причина падения криптовалюты не известна.

Напомним 

Еще сегодня утром биткоин продемонстрировал рост, после небольшого падения на выходных, так и не пересекая желанную отметку в $100 тысяч.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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