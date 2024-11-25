Биткоин резко обвалился до 95 тысяч долларов
Киев • УНН
Крупнейшая криптовалюта мира потерпела резкое падение на 1,55% до отметки $95 371. Причины падения биткоина пока неизвестны, хотя утром криптовалюта демонстрировала рост.
Крупнейшая криптовалюта мира упала до 95 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Binance, передает УНН.
К вечеру биткоин резко упал на 1,55%, его ценовая отметка сейчас держится на $95 371 тысяч. Пока что причина падения криптовалюты не известна.
Напомним
Еще сегодня утром биткоин продемонстрировал рост, после небольшого падения на выходных, так и не пересекая желанную отметку в $100 тысяч.