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Около границы с Беларусью от взрыва российской мины пострадал человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. На днях в Киевской области, неподалеку от одного из населенных пунктов, находившегося под оккупацией российских захватчиков, около границы с беларусью пограничники зафиксировали взрыв неизвестного предмета, в результате которого пострадал человек, сообщили в Госпогранслужбе Украины, пишет УНН.

Цитата

"В одном из находившихся под оккупацией населенных пунктов в Киевской области пограничники зафиксировали взрыв противопехотной мины российского производства ПМН-4, в результате которого пострадал человек", - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Детали

На место происшествия вызвали специалистов, а пострадавшему оказали в медицинскую помощь и доставили в медучреждение. Там был поставлен диагноз: «минно-взрывная травма».

При осмотре места происшествия и прилегающей территории была обнаружена противопехотная мина российского производства ПМН-4. Эта мина принята на вооружение российской армии в 1990 году как замена мин ПМН и ПМН-2. 

Пограничники подчеркнули, что в приграничных областях, граничащие с россией и беларусью, продолжают действовать режимные ограничения, в частности запрещено находиться в лесных массивах, не стоит съезжать с дороги на обочину, заходить в леса и поднимать неизвестные предметы с земли.

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