Около границы с Беларусью от взрыва российской мины пострадал человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На днях в Киевской области, неподалеку от одного из населенных пунктов, находившегося под оккупацией российских захватчиков, около границы с беларусью пограничники зафиксировали взрыв неизвестного предмета, в результате которого пострадал человек, сообщили в Госпогранслужбе Украины, пишет УНН.
Цитата
"В одном из находившихся под оккупацией населенных пунктов в Киевской области пограничники зафиксировали взрыв противопехотной мины российского производства ПМН-4, в результате которого пострадал человек", - сообщили в ГПСУ в Telegram.
Детали
На место происшествия вызвали специалистов, а пострадавшему оказали в медицинскую помощь и доставили в медучреждение. Там был поставлен диагноз: «минно-взрывная травма».
При осмотре места происшествия и прилегающей территории была обнаружена противопехотная мина российского производства ПМН-4. Эта мина принята на вооружение российской армии в 1990 году как замена мин ПМН и ПМН-2.
Пограничники подчеркнули, что в приграничных областях, граничащие с россией и беларусью, продолжают действовать режимные ограничения, в частности запрещено находиться в лесных массивах, не стоит съезжать с дороги на обочину, заходить в леса и поднимать неизвестные предметы с земли.
Дополнение
В Житомирской области на мине подорвался автомобиль – погибли супруги, сиротами осталось восемь детей.