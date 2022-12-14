Біля кордону з білоруссю від вибуху російської міни постраждала людина

Цитата

"В одному з населених пунктів на Київщині, який перебував під окупацією, прикордонники зафіксували вибух протипіхотної міни російського виробництва ПМН-4, внаслідок якого постраждала людина", - повідомили у ДПСУ у Telegram.

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На місце події викликали фахівців, а постраждалому надали домедичну допомогу та доправили в медзаклад. Там було поставлено діагноз: «мінно-вибухова травма».

Під час огляду місця події та прилеглої території було виявлено протипіхотну міну російського виробництва ПМН-4. Ця міна прийнята на озброєння російської армії у 1990 році, як заміна мін ПМН та ПМН-2.

Прикордонники наголосили, що в прикордонних областях, що межують з росією та білоруссю, продовжують діяти режимні обмеження, зокрема заборонено перебувати в лісових масивах, не варто з'їжджати з дороги на узбіччя, заходити в ліси та підіймати невідомі предмети з землі.

Доповнення

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