Біля кордону з білоруссю від вибуху російської міни постраждала людина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Днями на Київщині, неподалік одного з населених пунктів, що перебував під окупацією російських загарбників, біля кордону з білоруссю прикордонники зафіксували вибух невідомого предмета, внаслідок якого постраждала людина, повідомили у Держприкордонслужбі України, пише УНН.
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"В одному з населених пунктів на Київщині, який перебував під окупацією, прикордонники зафіксували вибух протипіхотної міни російського виробництва ПМН-4, внаслідок якого постраждала людина", - повідомили у ДПСУ у Telegram.
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На місце події викликали фахівців, а постраждалому надали домедичну допомогу та доправили в медзаклад. Там було поставлено діагноз: «мінно-вибухова травма».
Під час огляду місця події та прилеглої території було виявлено протипіхотну міну російського виробництва ПМН-4. Ця міна прийнята на озброєння російської армії у 1990 році, як заміна мін ПМН та ПМН-2.
Прикордонники наголосили, що в прикордонних областях, що межують з росією та білоруссю, продовжують діяти режимні обмеження, зокрема заборонено перебувати в лісових масивах, не варто з'їжджати з дороги на узбіччя, заходити в ліси та підіймати невідомі предмети з землі.
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