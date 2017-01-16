У ГПУ активисты требовали расследовать коррупцию в "Укрзализныцы"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. У Генеральной прокуратуры Украины демонстранты выступили с требованием расследовать коррупцию в ПАО "Укрзализныца", передает корреспондент УНН.
Представители общественной организации "Народное сопротивление" пришли в Генпрокуратуру с требованием расследовать коррупцию в "Укрзализныцы".
"Повышение тарифов в" Укрзализныце "ведет к повышению тарифов на все. Имитация реформ проводится исключительно для того, чтобы скрыть кражу, скрыть грабеж украинского народа", - заявил участник акции Алексей Свинаренко.
Также демонстранты передали открытое письмо работникам Генпрокуратуры, чтобы было начато уголовное производство в отношении коррупционных схем в "Укрзализныцы".
Как сообщал УНН, в этом году работникам "Укрзализныцы" повысят зарплаты .