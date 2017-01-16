Біля ГПУ активісти вимагали розслідувати корупцію в "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Біля Генеральної прокуратури України демонстранти виступили з вимогою розслідувати корупцію в ПАТ "Укрзалізниця", передає кореспондент УНН.
Представники громадської організації "Народний спротив" прийшли до Генпрокуратури з вимогою розслідувати корупцію в "Укрзалізниці".
"Підвищення тарифів в "Укрзалізниці" веде до підвищення тарифів на все. Імітація реформ проводиться виключно для того, щоб приховати крадіжку, приховати грабунок українського народу", – заявив учасник акції Олексій Свинаренко.
Також демонстранти передали відкритий лист працівникам Генпрокуратури, аби було розпочате кримінальне провадження щодо корупційних схем в "Укрзалізниці".
Як повідомляв УНН, цьогоріч працівникам "Укрзалізниці" підвищать зарплати.