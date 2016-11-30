У берегов Бенина захватили судно, на котором могут быть украинцы - МИД РФ

"По имеющимся данным, 29 ноября, вероятно, было захвачено греческое судно под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту. Оно было ранее на рейде в территориальных водах Бенина. В прояснении ситуации участвует посольство России в Бенине, которое поддерживает все необходимые контакты с властями этого государства, и другие российские компетентные ведомства ", - сказала она.

По словам представителя МИД РФ, пока бенинская сторона не подтвердила факт вооруженного захвата судна пиратами, или морскими разбойниками.