У берегов Бенина захватили судно, на котором могут быть украинцы - МИД РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. У берегов Бенина захватили судно, на борту которого могут находиться граждане Украины. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"По имеющимся данным, 29 ноября, вероятно, было захвачено греческое судно под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту. Оно было ранее на рейде в территориальных водах Бенина. В прояснении ситуации участвует посольство России в Бенине, которое поддерживает все необходимые контакты с властями этого государства, и другие российские компетентные ведомства ", - сказала она.
По словам представителя МИД РФ, пока бенинская сторона не подтвердила факт вооруженного захвата судна пиратами, или морскими разбойниками.