Біля берегів Беніну захопили судно, на якому можуть бути українці - МЗС РФ

“За наявними даними, 29 листопада, імовірно, було захоплено грецьке судно під панамським прапором з 18 росіянами і двома громадянами України на борту. Воно було раніше на рейді в територіальних водах Беніну. В проясненні ситуації бере участь посольство Росії в Беніні, яке підтримує всі необхідні контакти з владою цієї держави, і інші російські компетентні відомства”, — сказала вона.

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За словами представника МЗС РФ, поки бенінського сторона не підтвердила факт збройного захоплення судна піратами, або морськими розбійниками.