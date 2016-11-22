Большинство украинцев считают субсидию перераспределением средств для олигархов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Более половины украинцев считают субсидию перераспределением средств в пользу олигархов, передает УНН со ссылкой на данные опроса КМИС.
Согласно данным опроса, 65% украинцев считают, что субсидии являются "перераспределением средств в пользу олигархов" (не считают так - 12%). Вместе с этим 44% считают, что субсидии являются "существенной помощью от государства украинским семьям", не считают так 38%.
Также данные опроса сообщают, что 54% украинцев негативно относятся к идее платить за коммунальные услуги в рассрочку, положительно - 23%.
Такой опрос был проведен с 4 по 13 ноября 2016 г. Киевским международным институтом социологии по заказу клиента, который провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативно для населения Украины старше 18 лет.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
Напомним, более половины украинцев считают неважным принятие безвизового режима.