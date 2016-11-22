Більшість українців вважають субсидію перерозподілом коштів для олігархів

Відповідно до даних опитування, 65% українців вважають, що субсидії є “перерозподілом коштів на користь олігархів” (не вважають так — 12%). Разом з цим 44% вважають, що субсидії є “суттєвою допомогою від держави українським родинам”, не вважають так 38%.

Також дані опитуванні повідомляють, що 54% українців негативно ставляться до ідеї сплачувати за комунальні послуги у розстрочку, позитивно — 23%.

Таке опитування було проведено з 4 по 13 листопада 2016 року Київським міжнародним інститут соціології на замовлення клієнта провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 2039 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн—ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, більше половини українців вважають неважливим прийняття безвізового режиму.