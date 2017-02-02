Больше всех хочу отмены санкций против России - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко признался, что «больше всего хочет», чтобы санкции против России были сняты. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost, передает УНН.
"Знаете, кто больше хочет снятия санкций (из России)? Президент П.Порошенко. Но перед этим Россия должна вывести свои войска с нашей территории, и таким образом Украина сможет восстановить свою территориальную целостность и суверенитет. Преждевременное ослабление санкций может усилить агрессию России в отношении Украины - и даже угрожает Европе ", - заявил он.
По его словам, "санкции работают", и Россия "платит высокую цену за свою агрессию". П.Порошенко также увидел, что в России "падает уровень жизни, а российская валюта теряет в цене" из-за санкций.
Напомним, П.Порошенко отметил сохранении санкций против РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины.