Більше всіх хочу скасування санкцій проти Росії - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко зізнався, що «найбільше хоче», щоб санкції проти Росії були зняті. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Berliner Morgenpost, передає УНН.
“Знаєте, хто найбільше хоче зняття санкцій (з Росії)? Президент П.Порошенко. Але перед цим Росія повинна вивести свої війська з нашої території, і таким чином Україна зможе відновити свою територіальну цілісність і суверенітет. Передчасне ослаблення санкцій може посилити агресію Росії щодо України — і навіть загрожує Європі,” — заявив він.
За його словами, “санкції працюють”, і Росія “платить високу ціну за свою агресію”. П.Порошенко також побачив, що в Росії “падає рівень життя, а російська валюта втрачає в ціні” через санкції.
Нагадаємо, П.Порошенко наголосив на збереженні санкцій проти РФ до повного відновлення територіальної цілісності України.