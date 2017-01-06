Более 70 пунктов обогрева развернули в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Киевская областная государственная администрация в связи с существенным ухудшением погодных условий и резким снижением температуры открыла 71 пункт обогрева, в том числе и круглосуточные, которые работают во всех районах области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
Как сообщили в пресс-службе, в случае необходимости подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям дополнительно развернут 25 мобильных пунктов обогрева. Действуют также пункты обогрева Киевской областной организации Общества Красного Креста Украины.
Сейчас в Киевской области созданы социальные патрули, которые навещают одиноких пожилых людей. Кроме этого, организовано патрулирование населенных пунктов в ночное время.
Также Киевская облгосадминистрация призвала жителей Киевской области быть крайне осторожными во время пребывания на улице и воздержаться от поездок личным легковым транспортом. При таких погодных условиях нужно быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, непременно пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
Служба автомобильных дорог в Киевской области подготовила перечень мест для отстоя транспортных средств в зимний период. В частности, 33 стационарных площадки и 26 площадок пунктов сервиса.
Напомним, в области действует межведомственный оперативный штаб по координации действий по обеспечению стабильной работы объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы, в который включены представители Национальной полиции, ГосЧС, облгазов, облэнерго и других структур.
Председатель Киевской ОГА Александр Горган держит под личным контролем ситуацию с жизнеобеспечением населения в области.
В случае резкого ухудшения погодных условий председатель КОГА Александр Горган подпишет распоряжение об ограничении движения крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам государственного значения в пределах Киевской области.
Пресс-служба Киевской областной государственной администрации