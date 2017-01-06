Більше 70 пунктів обігріву розгорнули на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Київська обласна державна адміністрація у зв’язку з суттєвим погіршенням погодних умов і різким зниженням температури відкрила 71 пункт обігріву, серед них і цілодобові, які працюють у всіх районах області, передає УНН із посиланням на прес-службу Київської ОДА.
Як повідомили у прес-службі, у разі необхідності підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій додатково розгорнуть 25 мобільних пунктів обігріву. Діють також пункти обігріву Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.
Наразі на Київщині створено соціальні патрулі, які провідують самотніх людей літнього віку. Окрім цього, організовано патрулювання населених пунктів у нічний час.
Також Київська облдержадміністрація закликала мешканців Київщини бути вкрай обережними під час перебування на вулиці та утриматися від поїздок особистим легковим транспортом. За таких погодних умов треба бути максимально уважними та обережними на дорогах, неодмінно користуватися пасками безпеки, дотримуватись безпечної дистанції, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.
Служба автомобільних доріг у Київській області підготувала перелік місць для відстою транспортних засобів у зимовий період. Зокрема, 33 стаціонарних майданчики та 26 майданчиків пунктів сервісу.
Нагадаємо, в області діє міжвідомчий оперативний штаб з координації дій щодо забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення населення та соціальної сфери, в який включено представників Національної поліції, ДСНС, облгазу, обленерго та інших структур.
Голова Київської ОДА Олександр Горган тримає під особистим контролем ситуацію з життєзабезпеченням населення в області.
В разі різкого погіршення погодних умов голова КОДА Олександр Горган підпише розпорядження про обмеження руху великогабаритного транспорту автомобільними дорогами державного значення в межах Київської області.
Прес-служба Київської обласної державної адміністрації