Более 70 населенных пунктов обесточены в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В результате непогоды в Украине обесточено более 71 населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, передает УНН.
"В период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточен 71 населенный пункт в семи областях", - говорится в сообщении.
Отмечают, что электроэнергия исчезла именно в: Одесской - 35 н.п., Львовской - 14 н.п., Херсонской - 10 н.п., Николаевской - 7 н.п., Кировоградской - 2 н.п., Киевской - 2 н.п., Черкасской - 1 н.п.
Сейчас к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНН, из-за непогоды рейсы из аэропорта "Борисполь" в Днепр, Запорожье и Стамбул отменены до утра.