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Більше 70 населених пунктів знеструмлено в Україні

Більше 70 населених пунктів знеструмлено в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Внаслідок негоди в Україні знеструмлено більше 71 населений пункт. Про це повідомили в прес-службі ДСНС, передає УНН.

“В період з 6 по 7 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 71 населеного пункту у семи областях”, — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що електроенергія зникла саме в: Одеській — 35 н.п., Львівській — 14 н.п., Херсонській — 10 н.п., Миколаївській — 7 н.п., Кіровоградській — 2 н.п., Київській — 2 н.п., Черкаській — 1 н.п..

Наразі до відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНН, через негоду рейси з аеропорту “Бориспіль” в Дніпро, Запоріжжя і Стамбул скасовані до ранку.

Українські Національні Новини

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