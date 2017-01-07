Більше 70 населених пунктів знеструмлено в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Внаслідок негоди в Україні знеструмлено більше 71 населений пункт. Про це повідомили в прес-службі ДСНС, передає УНН.
“В період з 6 по 7 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 71 населеного пункту у семи областях”, — йдеться в повідомленні.
Зазначають, що електроенергія зникла саме в: Одеській — 35 н.п., Львівській — 14 н.п., Херсонській — 10 н.п., Миколаївській — 7 н.п., Кіровоградській — 2 н.п., Київській — 2 н.п., Черкаській — 1 н.п..
Наразі до відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомляв УНН, через негоду рейси з аеропорту “Бориспіль” в Дніпро, Запоріжжя і Стамбул скасовані до ранку.