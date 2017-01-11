Более 60 человек погибли из-за морозов в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Количество людей, погибших из-за морозов в Европе возросло до 61 человека, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Морозы, которые охватили большую часть континента, вызвали высокую смертность, особенно среди мигрантов, бездомных и пожилых людей.
Так, например, в Сербии погибли 2 человека, в Албании - 5, в Македонии - 3, в Польше - 20.
Сообщается, что гражданка Македонии замерзла от холода прямо у себя дома.
К тому же, сообщается, что один человек погиб и более 10 получили травмы после того, как в Стамбуле из мечети от сильного ветра упал снег.
Власти стран призвали людей, которые не имеют своего жилья, находиться в приютах и местных школах, которые принимают в течение холодного периода.
Кроме того, греческие власти заявили об отправке корабля Военно-морских сил Греции к острову Лесбос, где сильные снегопады осложнили жизнь беженцев.
Корабль на холодный период сможет стать для беженцев временным убежищем.