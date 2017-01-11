Більше 60 людей загинуло через морози в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Кількість людей, які загинули через морози в Європі, зросла до 61 особи, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Морози, які охопили більшу частину континента, викликали високу смертність, особливо серед мігрантів, безхатченків та літніх людей.
Так, наприклад, в Сербії загинуло двоє людей, в Албанії — 5, в Македонії — 3, у Польщі — 20.
Повідомляється, що в громадянка Македонії замерзла від холоду просто в себе вдома.
До того ж, повідомляється, що одна людина загинула і понад 10 зазнали травм після того, коли в Стамбулі з мечеті від сильного вітру звалився сніг.
Влада країн закликала людей, які не мають свого житла, перебувати у притулках та місцевих школах, які приймають протягом холодного періоду.
Крім того, грецька влада заявила про відправку корабля Військово-морських сил Греції до острова Лесбос, де сильні снігопади ускладнили життя біженців.
Так, корабель на холодний період зможе стати для біженців тимчасовим притулком.